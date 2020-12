Carne de pui creată în laborator, servită într-un restaurant de lux din Singapore Carne de pui crescuta in laborator a fost servita pentru prima data sambata intr-un restaurant din Singapore, o etapa istorica pentru producatorii sai care spera sa reduca amprenta de carbon lasata de consumul de carne pe planeta, relateaza AFP, preluata de Agerpres. La inceputul lunii decembrie, Singapore si-a dat acordul pentru ca start-upul american Eat […] The post Carne de pui creata in laborator, servita intr-un restaurant de lux din Singapore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

