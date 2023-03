Stiri pe aceeasi tema

- Dupa celebrul hamburger cu carne de plastic de laMcDonald’s , a aparut acum și carnea din plastic la caserola. Un bucatar de meserie și-a dat seama și a mers de indata la operatorul economic pentru a filma totul. Sunt imaginile momentului care s-au viralizat in ultimele zile pe rețeaua de socializare…

- Un jandarm din Capitala a salvat doua persoane dintr-un accident produs pe Autostrada A1. Jandarmul se intorcea de la parinti si era in timpul liber. "Alin se intorcea de la Slatina, de la parintii sai, catre Bucuresti. Era pe autostrada A1. La un moment dat, in dreptul km 58, a fost depasit pe banda…

- Un barbat de 72 de ani a fost decapitat dupa ce a fost lovit violent de o mașina. Barbatul traversa neregulamentar strada. Accidentul teribil s-a produs luni seara, in fata Palatului de Justitie din București. Potrivit site-ului B1.ro, barbatul ar fi incercat sa traverseze strada prin loc nepermis,…

- Un cutremur de 5,7 grade s-a produs, marti, in judetul Gorj. Seismul s-a resimțit și la București. Initial, datele INFP anuntau ca seismul a avut loc in Valcea si a avut o intensitate mai mica. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea…

- Un cutremur de 2,9 grade s-a produs, luni dimineața, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 4:33, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Cutremurl s-a produs la o adancime de 139 km, in apropierea urmatoarelor orase: 80 km E de Brasov, 96 km NE de Ploiesti, 98 km S de Bacau, 113…

- O femeie gravida a fost accidentata in cursul zilei de joi, 26 Ianuarie 2023, ora 19:00, pe Drumul Gura Calitei din Bucuresti.Din primele informatii, conducatorul unui autoturism E Classe de culoare neagra, care se deplasa pe Drumul Gura Calitei in apropierea zonei rezidentiale Palladium din municipiul…

- Un tren de calatori care circula de la București la Targu Mureș a lovit mortal un cioban și aproximativ 20 de oi. Potrivit IPJ Brașov , polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca trenul Inter-Regio 1645, care circula pe relația București- Targu Mureș, in zona localitații Prejmer,…

- Cutremur in Romania, 1 Ianuarie 2023 la ora 03:41:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km…