Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Rio de Janeiro au decis marti sa suspende uriasele defilari stradale ale urmatorului carnaval din cauza raspandirii variantei Omicron dupa sarbatorile de sfarsit de an, scrie AFP.

- Autoritatile din Rio de Janeiro au anunțat marti ca suspenda uriasele defilari stradale ale urmatorului carnaval din cauza raspandirii variantei Omicron dupa sarbatorile de iarna, scrie AFP, citata de Agerpres . Este al doilea an consecutiv cand cunoscutul eveniment este anulat din cauza pandemiei.…

- ​Autoritatile din Rio de Janeiro au decis marti sa suspende uriasele defilari stradale ale urmatorului carnaval din cauza raspândirii variantei Omicron dupa sarbatorile de sfârsit de an, scrie AFP, preluata de Agerpres."Carnavalul de strada, asa cum s-a desfasurat pâna în…

- Rapiditatea cu care varianta Omicron se raspandeste in lume determina autoritatile sa anuleze evenimentele programate pentru noaptea de Revelion.ATENA - Toate festivitatile publice de Craciun si Anul Nou sunt anulate, iar calatorii care sosesc in tara sunt sfatuiti sa se testeze in a doua si in a patra…

- Rapiditatea cu care varianta Omicron se raspandeste in lume determina autoritatile sa anuleze evenimentele programate pentru noaptea de Revelion.ATENA - Toate festivitatile publice de Craciun si Anul Nou sunt anulate, iar calatorii care sosesc in tara sunt sfatuiti sa se testeze in a doua si in a patra…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și-a anulat pranzul in familie tradițional dinainte de Craciun, ca forma de precauție dupa creșterea accelerata a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus din Regat, din ultimele zile și saptamani, a anunțat o sursa de la Palatul Buckingham, conform CNN.

- Londra a anuntat duminica ridicarea nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei „cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, iar premierul Boris Johnson a susținut o declarație de presa in care a vorbit despre o „urgența” și a anunțat ca doza booster se va putea administra tuturor…

- In varsta de 50-60 de ani, barbatul nu prezenta simptome in momentul efectuarii testului, la coborarea din avion pe 25 noiembrie, a precizat agentia, potrivit Agerpres.Sotia sa, de asemenea nevaccinata si cu care a fost in calatorie, a fost și ea testata pozitiv cu COVID-19. In prezent se realizeaza…