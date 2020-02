Carnavalul de la Venetia, anulat brusc din cauza epidemiei de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele din ultimele doua zile ale Carnavalului de la Venetia, manifestare fastuoasa care atrage turisti din lumea intreaga, au fost anulate din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat duminica presedintele Regiunii Veneto, Luca Zaia, potrivit Reuters. Zaia le-a spus reporterilor ca evenimentele…

- Carnavalul de la Venetia se inchide duminica, la miezul noptii, din cauza coronavirusului. Pana pe 1 martie, scolile si universitatile vor fi inchise, iar toate manifestatiile vor fi anulate in regiunea Veneto.In Veneto au fost inregistrate cel putin 25 de cazuri de infectie cu noul coronavirus,…

- Guvernatoarea orasului Tokyo, Yuriko Koike, si-a exprimat vineri nemultumirea in legatura cu ideea ca Jocurile Olimpice din acest an sa nu se mai desfasoare in capitala Japoniei, ci la Londra, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza agentia Belga. Shaun Bailey, candidatul Partidului Conservator…

- Nissan este prima companie auto din Japonia care anunța ca opreste temporar productia la fabrica din Kyushu, din cauza epidemiei cu coronavirus, a declarat luni producatorul auto japonez, citat de Reuters. Productia a 3.000 de vehicule va fi afectata, anunța MEDIAFAX.Nissan a anunțat ca va…

- Apple prelungeste perioada in care magazinele din China ale companiei vor ramane inchise dn cauza epidemiei provocate de nou coronavirus, chiar daca lucreaza pentru redeschiderea birourilor corporative si a centrelor de contact, a anuntat producatorul de iPhone-uri, citat de Reuters, potrivit news.ro.La…

- Economia din Hong Kong s-a contractat in 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului…

- Ritmul de creștere economica a Chinei ar putea ajunge pana la 5% sau chiar mai scazut din cauza epidemiei cu coronavirus, ceea ce ar determina factorii de decizie sa adopte noi masuri de stimulare, a declarat un economist guvernamental chinez, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Epidemia,…

- Asociatiile chinezesti din Paris au decis sa anuleze traditionala parada de Anul Nou Lunar din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica primarul capitalei franceze, Anne Hidalgo, citata de AFP si Reuters. "M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Reprezentantii ei sunt…