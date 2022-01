Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Rio de Janeiro au decis marti sa suspende uriasele defilari stradale ale urmatorului carnaval din cauza raspandirii variantei Omicron dupa sarbatorile de sfarsit de an."Carnavalul de strada, asa cum s-a desfasurat pana in 2020 (...

- Rapiditatea cu care varianta Omicron se raspandeste in lume determina autoritatile sa anuleze evenimentele programate pentru noaptea de Revelion.ATENA - Toate festivitatile publice de Craciun si Anul Nou sunt anulate, iar calatorii care sosesc in tara sunt sfatuiti sa se testeze in a doua si in a patra…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat oamenii sa-si anuleze unele dintre planurile de vacanta pentru a proteja sanatatea publica, pe masura ce varianta Omicron se raspandeste la nivel global, scrie BBC.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat stare de „incident major” in capitala britanica urmare a raspandirii accelerate a variantei Omicron si a cresterii rapide a numarului de spitalizari.

- Valul Omicron cere suplimentarea masurilor de restrictie, spune premierul tarii, Jonas Gahr Stoere. Noile masuri afecteaza activitatea restaurantelor, barurilor si salilor de sport. Autoritatile se tem ca luna ianuarie va aduce 300.000 de cazuri noi de infectare pe zi.