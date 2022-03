Cârnați de pui: Rețeta în 8 pași Carnatii sunt un preparat cu traditie in tara noastra, iar retetele se pot gasi pentru toate gusturile si poftele, in fiecare zona geografica. Astazi vei afla cum sa prepari carnati de pui, o varianta pe placul tuturor, chiar si a celor mici. Iata care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmezi ca sa ai parte de cele mai delicioase aperitive la masa. Carnati de pui de casa Pentru cei mai buni carnati de pui, iata de ce ai nevoie: Ingrediente 2 kg pulpe de pui (dezosate)8 catei de usturoi1 lingurita cimbru2 lingurite boia dulce2 metri mate de porc sau oaieSare si piper dupa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sos tzatziki, cunoscut și sub numele de tarator, este un sos care se gasește in bucatariile din Europa de Sud-Est și Orientul Mijlociu. Se prepara din iaurt strecurat sarat sau iaurt diluat amestecat cu castraveți, usturoi, sare, ulei de masline, uneori cu oțet sau suc de lamaie, și ierburi precum marar,…

- Baile mici sunt intotdeauna mai greu de amenajat. Fiecare decizie trebuie analizata inainte de a fi pusa in practica și, de fiecare data, trebuie sa se țina cont mai mult de funcționalitatea acestora, decat de aspect. Printre cele mai bune decizii care pot fi luate se numara renunțarea la elementele…

- Hello Chef continua cu sezon 3, iar Chef Roxana Blenche a intrat din nou in bucatarie pentru a impresiona publicul cu preparate delicioase și spectaculoase, realizate din ingrediente fresh și de inalta calitate, selecționate cu grija din oferta variata Kaufland.

- Fiecare bucatar are nevoie de o rețeta buna de sos de ciuperci ușor de preparat. Este perfect cu paste și fantastic pe o friptura la gratar. Il poți folosi pe un piept de pui la gratar sau alaturi de o garnitura de orez fiert. In plus, poți sa faci o cantitate mai mare și sa il pastrezi in congelator,…

- Ingrediente: 4 cartofi, 100 g morcovi, 250 g brocoli, 40 g unt, 40 g faina, 425 ml lapte, 30 ml smantana pentru gatiti, sare, piper, 100 g cașcaval Gouda. Mod de preparare Se spala cartofii și se pun la fiert, in coaja. Dupa ce au fiert se lasa puțin sa se raceasca. Se decojesc și taie rondele. Se rade…

- Ciorba de varza murata este recunoscuta ca fiind un adevarat elixir de sanatate specific bucatariei tradiționale romanești. Acest preparat este nu numai sațios și hidratant, ci are un efect de detoxfiere al intregului organism, de reglare al colesterolului și implicit de slabire in greutate.Cel mai…

- Ciorba de varza murata este recunoscuta ca fiind un adevarat elixir de sanatate specific bucatariei tradiționale romanești. Acest preparat este nu numai sațios și hidratant, ci are un efect de detoxfiere al intregului organism, de reglare al colesterolului și implicit de slabire in greutate.Cel mai…

- Salata de ton cu porumb și ceapa se prepara rapid și este delicioasa. Iata rețeta simpla care este gata în doar 10 minute. Ingrediente: 1 conserva de ton în apa sau ulei (bucați, nu marunțit) 1 ceapa mica (roșie, alba sau chiar ceapa verde) 1 conserva de porumb…