Carnagiu pe șosea! Grav accident de circulație în Braşov, soldat cu cinci victime. Doi copii au murit Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit violent. Incidentul rutier a avut loc in jurul orei 09:50, intre localitatile Tarlungeni si Budila. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime. Printre victime se numara si 3 minori, a […] The post Carnagiu pe șosea! Grav accident de circulație in Brasov, soldat cu cinci victime. Doi copii au murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii aveau trei, respectiv 14 ani, iar alte trei persoane au fost ranite in urma impactului. „ISU Brașov a fost informat cu privire la accident in jurul orei 09:50. Accidentul s-a produs pe DJ 103B, care face legatura intre localitațile Prelungeni și Budila.In accident au fost implicate doua…

- Un grav accident de circulație s-a produs cu doar cateva ore in urma! Doua mașini s-au ciocnit din plin intre localitațile Tarlungeni și Budila. Pe langa cele doua autoturisme, a fost implicata și o caruța. Bilanțul inregistreaza cinci victime. Din pacate doi minori, de 3 ani, respectiv 14, au pierdut…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci persoane au fost ranite, intre care trei minori. Pentru doi dintre copii, medicii au declarat decesul.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre localitatile…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre…

- In jurul orei 09:50 s-a produs un accident rutier intre localitațile Tarlungeni și Budila, in care au fost implicate doua autoturisme și o caruța. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime conștiente, neincarcerate. Printre victime se numara și 3 minori. ISU Brașov intervine cu o…

- In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime.In jurul orei 09:50 s a produs un accident rutier intre localitatile Tarlungeni si Budila, in care au fost implicate 2 autoturisme si o caruta. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime constiente, neincarcerate. Printre…

- Cinci persoane au murit, marti dimineata, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe DN 1 Ploiesti – Brasov, in zona localitatii Nistoresti. Accident cu 5 morti in Nistoresti. Trei dintre victime au pana in 21 de ani La locul accidentului din Nistoresti a fost solicitat un elicopter SMURD. In accidentul…