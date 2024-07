Stiri pe aceeasi tema

- Accident devastator in comuna Bosanci din județul Suceava! Cinci oameni s-au stins din viața in urma impactului! Doi dintre aceștia erau copii. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, cand o cisterna și un autoturism s-au ciocnit puternic.

- Un grav accident rutier a avut loc, luni dimineața, in localitatea suceveana Cumparatura, din comuna Bosanci. Cinci oameni, dintre care doi copii, au murit in urma impactului produs intre o cisterna și un autoturism.

- Grav accident rutier in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt... The post Toate persoanele dintr-o mașina, doi minori și trei adulți, au murit intr-un accident rutier produs in aceasta dimineața in…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi dimineața pe raza localitații Cumparatura fiind implicate o autocisterna si un autoturism care tracta o platforma pe care se afla un alt autoturism, informeaza ISU Suceava. Au rezultat 6 victime, una din autotren, constienta, transportata la spital. In autoturism…

- Grav accident rutier in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt vehicul. In urma impactului violent, cinci persoane au murit. Doi sunt copii, informeaza mediafax.

- Accidentul a avut loc in timp ce coloana oficiala a lui Viktor Orban gonea spre aeroportul din Stuttgart. Cum se intampla in astfel de cazuri, din motive de securitate, politia rutiera a inchis mai multe strazi, pentru a lasa convoiul oficial sa treaca. Soferul unui BMW, o femeie de 69 de ani, nu si-a…

- Accident teribil pe un drum din Romania! Un inspector ANAF a murit dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in plin intr-o cisterna plina cu motorina!Accidentul a avut loc pe drumul care leaga Constanta de Corbu, iar din primele informatii, soferul autoturismului a pierdut

- oua persoane au murit, iar alte cinci au fost date disparute, dupa o presupusa coliziune care a implicat o mica barca cu motor si o nava de croaziera pe fluviul Dunarea, la nord de Budapesta. Accidentul s-a produs sambata seara. Cadavrele unui barbat adult si ale unei femei au fost gasite la nord de…