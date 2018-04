Carnagiu pe o autostradă din Bulgaria: zeci de morți și răniți Un cumplit accident rutier a avut loc vineri in Bulgaira. Cel puțin zece oameni au murit dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada langa Sofia. Zece persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 20 au fost ranite intr-un accident grav de autocar vineri pe o autostrada in apropiere de Sofia, relateaza BTA si AFP. Autocarul, izbit in lateral de un alt autovehicul, s-a rasturnat si pasagerii au ramas blocati in el, a afirmat la radioul public bulgar Gheorghi Atanasov, seful companiei in gestiunea careia se afla vehiculul. Acesta asigura o legatura regulata intre Sofia… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

