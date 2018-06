Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele sunt grav ranite in urma unui atac armat produs joi intr-o cladire in care se afla redactia cotidianului Capital-Gazette, in orasul american Annapolis, anunta Politia, precizand ca presupusul autor al crimelor a fost arestat. "A avut loc un incident…

