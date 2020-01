Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zeci de maimute din diferite specii au murit la gradina zoologica din Krefeld, in vestul Germaniei, dupa ce sectorul rezervat lor a fost cuprins de un incendiu in noaptea de marti spre miercuri, transmite AFP. Conform politiei, incendiul a fost provocat de lampioanele zburatoare chinezesti…

