Carnagiu într-o moschee, în urma unei explozii! Cel puțin 17 morți O explozie produsa duminica intr-o moschee in provincia Khost din estul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 17 morti si 34 de raniti, anunta surse locale citate de agentia Reuters. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Moscheea era folosita si ca centru de inregistrare a votantilor pentru […] The post Carnagiu intr-o moschee, in urma unei explozii! Cel puțin 17 morți appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

