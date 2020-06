Carnagiu în Teleorman. Trei oameni au murit pe loc într-un accident groaznic, cu patru maşini In accident au fost implicat patru autovehicule. "Intervine Detasamentul Alexandria cu o masina de stingere, un echipaj de descarcerare si doua echipaje SMURD, iar SAJ cu trei echipaje medicale. Cele 3 victime decedate au fost incarcerate, ele fiind scoase cu ajutorul accesoriilor de pe autospeciala de descarcerare. Cea de-a patra victima, cu multiple traumatisme, insa constienta si cooperanta, a fost preluata de un echipaj medical si transportata la Unitatea Primiri Urgente Alexandria", precizeaza ISU Teleorman. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul noptii trecute, un accident rutier a avut loc in localitatea ieseana Harlau. Accidentul s-a produs pe raza localitatii Harlau, in jurul orei 2.30, si au fost implicate doua masini. In urma impactului dintre cele doua masini a rezultat ranirea a cinci persoane. Intr-o masina se aflau trei persoane,…

- Sunt vești bune pentru Italia, care a fost greu incercata de pandemia de coronavirus. Duminica a fost anunțata o scadere dramatica a numarului de decese și infectari din ultimele 24 de ore.

- Un nou record negru pentru Spania, care continua sa fie grav afectata de epidemia de coronavirus. A depașit Italia la numarul total de imbolnaviri, iar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 932 de noi decese, un numar ușor mai mic fața de cel anunțat joi.

- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus. In ultimele 24 de ore, 837 de persoane infectate cu COVID-19 au decedat (812 luni), anunța autoritațile din Peninsula. De asemenea, sunt 4.053 de cazuri noi confirmate cu coronavirus in Italia (4.050 ieri), numarul…

- Autoritațile italiene au anunțat, in aceasta seara, un nou bilanț dramatic: in ultima zi au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Este cel mai grav bilanț de la izbucnirea pandemiei. Numarul total al deceselor din Italia a ajuns astfel la 4.825. De asemenea, au fost raportate peste…

- Elvetia a raportat sambata un total de 6.100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, cu 25% mai multe decat in ziua precedenta, noteaza Agerpres care citeaza Reuters. Situația este dramatica in cantonul Ticino, aflat la granița cu Italia.Ministerul Sanatatii din Elveția a anunțat 56 de decese din…

- Italia a inregistrat 250 noi decese legate de infecția cu coronavirus in 24 de ore, un nou record, ridicand bilanțul total la 1.266, potrivit celor mai recente date publicate vineri de Protecția civila, scrie AFP.

- Potrivit religiei musulmane consumul de alcool este interzis, astfel ca, in majoritatea cazurilor, a fost vorba de alcool de proveniența incerta, de multe ori fabricat artizanal. Cea mai afectata provincie din acest punct de vedere a fost provincia Khuzestan, din sud-vestul Iranului, unde s-au inregistrat…