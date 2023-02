Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav de circulație, in noaptea de miercuri spre joi, in Pasajul Michelangelo din Timișoara. Doi tineri au murit și doi au fost raniți grav dupa ce un autoturism s-a lovit violent de peretele pasajului, iar apoi a ricoșat intr-un autocamion folosit de STPT la intervenții. Polițiștii au deschis…

- Accident gravi de circulație, in nopatea de miercuri spre joi, in Pasajul Micheangelo din Timișoara. Doi tineri au murit și doi au fost raniți grav dupa ce un autoturism s-a lovit violent de peretele pasajului, iar apoi a ricoșat intr-un autocamion folosit de STPT la intervenții. Polițiștii au deschis…

- Interventie la un accident rutier petrecut in localitatea CopleanPompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Coplean, comuna Caseiu. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 22:40, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala…

- Un accident grav s-a produs marți, intr-o cariera miniera din Gorj, dupa ce o mașina plina cu muncitori s-a rasturnat. Sunt 3 morți și 7 raniți. A fost activiat Planul Roșu de intervenție.

- Detalii infioratoare ies la iveala dupa un accident soldat cu mai multe victime – morți și raniți. Nenorocirea a avut loc in Guangzhou, China. Poliția chineza a arestat un barbat care a lovit cu mașina mai mulți pietoni in Guangzhou, ucigand cinci oameni și ranind alți 13, potrivit BBC. Din primele…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…

- Doi tineri au decedat si alti doi au fost grav raniti, in noaptea de luni spre marti, 20 decembrie, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un autocamion parcat, pe o strada din Sibiu, relateaza Agerpres , care preia informații furnizate de IPJ și ISU Sibiu. Șoferul a pierdut controlul volanului…

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in Targu Jiu. Trei tineri au fost raniți dupa ce mașina in care erau a ieșit de pe șosea și a lovit mai mulți copaci. Șoferul a fost gasit inconștient.