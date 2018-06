Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 31 de persoane au murit duminica, in urma unei explozii izbucnite in regiunea Borno, aflata in nord-estul Nigeriei, in jurul orei locale 8.30 (ora Romaniei, 10.30), au informat doi locuitori, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursele au informat ca explozia a…

- Croația a obținut fara emoții cele trei puncte in primul meci din Grupa D a Campionatului Mondial din Rusia, impunandu-se in fața Nigeriei (scor 2-0). Naționala antrenata de Zlatko Dalic a controlat jocul in cea mai mare parte a timpului, experiența și valoarea spunandu-și cuvantul. Croația a profitat…

- Accident grav la Codlea. Nu mai putin de doua persoane au murit, iar alte trei sunt grav ranite, anunta Romania Tv. Doua din cele trei victime ranite sunt in prezent incarcerate.Accidentul a avut loc pe DN 1, iar la fata locului sunt mobilizate in prezent doua echipaje de la descarcerare si…

- Nu este clar cand a fost efectuata misiunea, care s-a desfasurat de-a lungul a patru sate din statul Borno si a fost realizata in cooperare cu o forta internationala, din Camerun, Ciad, Nigeria, Niger si Benin, special infiintata pentru a combate Boko Haram.Gruparea Boko Haram, activa in…

- O explozie produsa duminica intr-o moschee in provincia Khost din estul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 17 morti si 34 de raniti, anunta surse locale citate de agentia Reuters. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Moscheea era folosita si ca centru de inregistrare…

- 28 de oameni au murit și 56 au fost raniți in urma a doua explozii la o moschee din Nigeria. Multe dintre victime au fost surprinse de a doua explozie in timp ce incercau sa fuga, a anunțat poliția citata de The Independent, potrivit ziare.com.

- Zeci de persoane si-au pierdut viata marti in doua atentate sinucigase comise intr-o moschee si o piata din orasul Mubi, in nord-estul Nigeriei, au afirmat martori oculari, relateaza AFP, preluata de Agerpres. ‘Am transportat zeci de morti si raniti spre spital si operatiunea de salvare este in curs…

- Un atac al grupari teroriste Biki Haram s-a soldat cu numeroase victime la Maiduguri. Bilantul preliminar indica 18 morti si 84 de raniti. Maiuguri este unul dintre orașele cele mai asediate de acest grup jihadist. Boko Haram, care inseamna in limbile locale „Educația non-islamica este pacatul”, se…