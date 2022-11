Costa Brava văzută într-o escapadă de weekend

Toată Costa Brava este superbă. Seamană puțin și cu Riviera franceză sau cu Grecia. E așa o combinație perfectă între ele, iar peisajele îți taie răsuflarea. Nu am mai zburat de mai bine de un an jumătate, m-au încercat toate stările din momentul în care am achiziționat biletele. A fost foarte în scurt… [citeste mai departe]