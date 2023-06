Carnagiu în China: o explozie foarte puternică a făcut ravagii. A ieșit inclusiv Xi Jinping să dea mesaj O explozie cauzata de o scurgere de gaze la un restaurant specializat in preparate facute la gratar, miercuri seara, in regiunea Ningxia din nord-vestul Chinei, a provocat moartea a 31 de persoane, potrivit agentiei de presa de stat Xinhua, determinandu-l pe presedintele Xi Jinping sa ordone controale de siguranta mai stricte, relateaza Reuters, informeza News.ro. Sapte persoane sunt tratate pentru arsuri si taieturi provocate de cioburi de sticla sparta. CITESTE SI Video | Cea mai sexy vanzatoare! A ridicat volumul vanzarilor unui magazin de electronice care vinde și in Romania - Manager:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Cel putin 31 de persoane au fost ucise intr-o explozie care a avut loc miercuri seara la un restaurant din orasul Yinchuan, in nord-vestul Chinei, a informat agentia oficiala de stiri Xinhua, preluata de AFP.

