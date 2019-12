Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc vineri in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, au informat surse medicale și din poliție, potrivit site-ul agenției Reuters, scrie…

- Cel putin cinci persoane au murit vineri, intr-o explozie de gaze naturale intr-un bloc de locuinte, in estul Slovaciei, iar alte persoane erau blocate pe acoperis, in timp ce cladirea ardea si risca sa se surpe, au anuntat pompierii, relateaza The Associated Press.

- Zeci de persoane au murit in urma unei explozii cauzate de o scurgere de gaze in Ira."Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar din nefericire cinci copii se afla printre victime, in urma exploziei izbucnite in localitatea Saqqez", a informat presa.

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și cel puțin patru au fost ranite marți in urma unui atac cu grenada in Kashmirul indian, au anunțat oficiali locali, citați de site-ul postului de televiziune France 24, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica…

- Cel putin 143 de persoane au fost ucise de fortele de ordine in timpul miscarii de protest care a zguduit Iranul la inceputul lunii noiembrie, a informat luni Amnesty International, revizuind in crestere bilantul sau precedent, de 106 manifestanti ucisi, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Comunitatea…

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost date disparute in intemperii violente in departamentul Var, in sud-estul Frantei unde, in pofida unei descresteri a nivelului apelor, unele drumuri si orase erau in continuare inundate, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- Imagini accident rutier grav in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite.foto Accident rutier grav pe bdul Bucuresti sub pod la Dorna, intersectia cu strada Motorului. Trei autoturisme implicate, cu 2 victime care refuza transportul la UPU. A intervenit echipaj…

- Atentat in Afganistan. Cel putin opt persoane, membre ale aceleiasi familii, au fost ucise dupa ce autovehiculul in care se aflau a trecut peste un dispozitiv exploziv in provincia Baghlan din nordul Afganistanului, au anuntat luni politia si alti responsabili locali, transmite dpa, potrivit Agerpres.…