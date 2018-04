Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus atac chimic in Siria a provocat moartea a peste 70 de oameni, intre care multi copii, si peste 500 de raniti. Un purtator de cuvant al organizatiei de caritate USOSSM, Ari D’Souza, a declarat duminica pentru agentia de presa DPA ca a fost raportat un miros de clor, dar salvatorii organizatiei…

- Opt civili au fost ucisi, sambata, intr-un raid aerian asupra orasului Douma, ultima enclava aflata sub controlul insurgentilor in Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.Regimul sirian a reluat o ofensiva pentru a stopa insurgentii la Douma.…

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Peste 2000 de civili s-au refugiat in ultimele 24 de ore din orasul Afrin din nord-estul Siriei, asaltat de armata turca, a relatat luni organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), intr-o declaratie preluata de DPA. In total, circa 16.000 de refugiati din regiunea…

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…