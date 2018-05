Stiri pe aceeasi tema

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, s-a intors in Arad, acolo unde a crescut alaturi de mama ei pana in urma cu cateva luni. Decizia a fost luata de comun acord de Liviu Varciu, Ami Teiceanu, dar si de adolescenta. Totul este pntru binele ei.

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, si mama ei au o relatie mama-fiica deosebita! Adolescenta apeleaza cu incredere la Amy ori de cate ori are nevoie, dovada fiind chiar o conversatie intre ele doua facuta publica.