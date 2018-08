Carmina Dragomir, Metropolitan Life: Discutia cu un consultant de asigurari de viata ar trebui sa fie similara cu o vizita la doctor

Stiri pe aceeasi tema

- 14 unitati medicale se afla la dispozitia aradenilor care au nevoie de spitalizare. Dintre acestea, sapte sunt publice (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Spitalele Orasenesti de la Ineu, Lipova si Sebis, Spitalele de Psihiatrie de la Mocrea si de la Capilnas si Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie…

- Directorul general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Bacau, Ion Marius Savin, are un spor de vatamare de 2.200 de lei, pe motiv ca isi pune viata in pericol in fata calculatorului, conform purtatorului de cuvant al institutiei, citat de corespondentul MEDIAFAX.

- Bianca Dragușanu a vorbit cu o admiratoare si a marturisit ca a suferit mult. Bianca Dragusanu, prima reactie dupa IMPACAREA cu Tristan Tate. De ce l-a iertat pe MILIONARUL ENGLEZ "Aseara, cand sa adorm, primesc un mesaj de la o fana, pe Instagram. Era o tipa care imi spunea ca nu știe…

- Bianca Dragușanu a recunoscut la TV ca a trecut prin perioade dificile și ca a suferit foarte mult. In ultima vreme, Bianca Dragușanu a fost in centrul atenție dupa ce s-a aflat ca s-a desparțit de Victor Slav, dar și ca are o noua relație, cu Tristan tate, barbatul cu care ba formeaza un cuplu, ba…

- Un sofer incepator din Arad, in varsta de 19 ani, a fost sanctionat de politisti cu 1.160 de lei, dupa ce a fost fotografiat in trafic urcat pe plafonul masinii aflate in mers si care nu mai era controlata de nimeni, iar...

- Nu exista eveniment important la care sa nu se serveasca in final si un dulce delicios, doar ca timpul in care gospodinele cautau febril retete pentru torturi si prajituri a trecut, prepararea acestora intrand in grija cofetarilor priceputi si dedicati muncii pe care o fac. Ofertele cofetariilor se…

- Viața moderna este atat de haotica incat iți vine greu sa-ți asculți organismul și daca se schimba ceva nici nu observi sau crezi pur și simplu ca totul va fi bine, dar exsita cateva simptome care indica afecțiuni serioase, pe care n-ar trebui sa le ignori.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, dupa discutia de la Guvern cu premierul Viorica Dancila si presedintele PSD Liviu Dragnea, ca nu se va desfiinta Pilonul II. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, dupa discutia de la Guvern…