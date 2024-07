Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta de presa de lansare a Zborurilor Charter TEL AVIV CONSTANTA TEL AVIV pentru sezonul estival 2024, pentru turoperatorul TLV Booking Agency membru RESTO Constanta are loc astazi la Hotel Continental Forum Constanta.La eveniment participa Rami Teplitskiy Viceambasador Israel in Romania, Calin…

- Activitațile au fost dedicate atat preșcolarilor, cat și elevilor. The post LANSAREA CAMPANIEI IMPREUNA PENTRU O VACANȚA IN SIGURANȚA Activitați ale polițiștilor satmareni in cadrul campaniei din sezonul estival first appeared on Informatia Zilei .

- Conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației a dispus structurilor teritoriale o serie de masuri prin care sa-si adapteze misiunile The post 328.000 DE PERSOANE AU TRANZITAT PRIN PTF PETEA ȘI URZICENI Masuri pentru fluidizarea traficului de calatori in sezonul estival…

- Cinci cupluri au decis sa iși testeze relația la Insula Iubirii. Noul sezon, cel de-al optulea, revine la Antena 1 din 15 iulie și aduce povești de viața interesante atat ale concurenților, cat și ale ispitelor. Radu Valcan face dezvaluiri din culisele noului sezon, despre care spune ca va fi incendiar.

- București, 15 mai – Maestrul Placido Domingo a anunțat invitații alǎturi de care va participa la cele douǎ concerte extraordinare pe care le va susține la inceputul lunii noiembrie in Romania. In ambele concerte, Maestrul Placido Domingo va canta alaturi de Orchestra Simfonica Valahia, dirijatǎ de Eugene…

- La Campulung Muscel, a avut loc intre 29 mai si 2 iunie, Turneul Final al Campionatului Național U15 Feminin. CSM Constanța, care a sperat de la inceput la o noua medalie, a avut un inceput de turneu dificil, avand de infruntat pe CSV Craiova, in fața careia a cedat in trei seturi disputate, (23-25,…

- Intr-o dezvaluire alarmanta care ar putea afecta planurile de vacanța ale multora, Marea Neagra se confrunta cu o criza grava de poluare. Descoperirea unor substanțe periculoase in apele sale ridica semne de intrebare cu privire la siguranța și sanatatea celor care se pregatesc sa iși petreaca timpul…

- Pregatiri intense pentru sezonul estival la Complexul Turistic de Natație Targoviște! Ca de fiecare data, vara este mult așteptata in zona de ștrand, unde in sezonul estival mii de oameni, din Dambovița sau din alte județe, asalteaza zona de aqua park și plaja. Astfel, in zona de ștrand deja au fost…