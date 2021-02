Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir și fiica sa, Maya, locuiesc impreuna intr-o casa noua, in care s-au mutat in urma cu cateva luni de zile. Deși locuiesc in chirie, cele doua iși organizeaza spațiul și timpul petrecut, in funcție de programul lor. Recent, Teo Trandafir a marturisit in cadrul emisiunii de la Kanal D ca…

- Eugenia Șerban, de dorul tatalui decedat, a aparut cu lacrimi in ochi la Antena Stars. Actrița s-a reintors in timp, și-a adus aminte de momentele petrecute cu eroul ei, dar a ținut sa ii transmita și cel mai emoționant mesaj de iubire.

- E mereu cu zambetul pe buze, insa in realitate traiește o mare drama. Cantareața Carmen Șerban și-a pierdut tatal in urma cu un an de zile, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Vedeta a povestit la Antena Stars despre momentele grele prin care trece!

- Laura Cosoi trece prin cele mai grele momente, dupa ce in urma cu trei saptamani tatal ei s-a stins din viața din cauza coronavirusului! Vedeta nu poate sa depașeasca șocul pierderii parintelui și iata ce a postat in urma cu puțin timp pe Instagram!

- Oana Zavoranu a aparut la TV așa cum de puține ori ne este dat sa vedem. Vedeta, deși afișeaza o imagine extrem de dura, iata ca are și un punct sensibil. Pentru ca inca le simte dorul taților ei, atunc cand a fost intrebata la Antena Stars de ”eroii” din viața ei, ”Querida” a vorbit cu lacrimi in ochi.

- Pentru Augustin Viziru (40 de ani), anul 2020 a fost unul senzațional. La jumatatea lunii iunie, actorul a devenit tata pentru prima data, iubita lui aducand pe lume o fetița, Maria, iar la inceputul lunii decembrie a fost desemnat marele caștigator celui de-al cincilea sezon al reality-show-ului de…

- Raluca Moianu (51 de ani) a cunoscut celebritatea cu emoționanta emisiune ”Iarta-ma”, difuzata de TVR 1, in perioada 2000-2007. Vedeta tv cu par balai reușea atunci, ca prin magie, sa-i impace pana și pe cei mai inverșunați invitați. Iata insa ca, dupa acest munte de notorietate, Raluca a decis sa se…

- Mihaela, o femeie in vasta de 38 de ani e in culmea disperarii. Mama a doi copii nu reușește sa-i mai vada pe cei carora le-a dat viața, dupa ce varul soțului sau decedat nu ii permite acest lucru!