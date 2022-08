Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, in decembrie 2020, se intampla o drama in familia unei interprete de muzica populara. Soțul artistei, in varsta de 47 de ani, deceda in urma unui infarct fatal. Conform datelor de la acel moment, decesul se intampla in incinta Serviciului de Taxe și Impozite din Craiova. Au trecut…

- Anca Serea este casatorita cu Adi Sina din 2015, dar vedeta nu a mers niciodata la casa mamei soțului ei. Aceasta locuiește tocmai in celalalt capat de țara, in Baia Mare. Insa niciodata nu este prea tarziu. Anca Serea le-a dezvaluit fanilor sai ca urmeaza sa plece pentru prima data... The post Anca…

- Smiley a implinit astazi varsta de 39 de ani, iar frumoasa lui soție, Gina Pistol, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu a putut sa fie alaturi de soțul ei deoarece in aceasta perioada este prins cu filmari, insa se vor gandi sa recupereze și sa se bucure de momente frumoase impreuna.

- In urma cu trei ani, viața Mariei Carneci s-a schimbat total, caci cantareața de muzica populara a avut o mare pierdere. Soțul ei, Romulus Petrescu, a decedat in urma unei boli grave, iar artista a fost nevoita sa-l duca la groapa pe partenerul ei de viața. Devastata de durere, artista susține ca nu…

- Deși sunt aproape trei ani de la trecerea in neființa a iubitului artist Mihai Constantinescu, nimic din locuința sa nu s-a schimbat. Vaduva cantarețului a pastrat lucrurile fix așa cum erau cand el ne-a parasit. Simona Secrier incearca sa-și continue viața fericita, deși se confrunta și cu momente…

- Anul trecut a fost cel mai greu an pentru fosta sportiva Larisa Iordache. Aceasta a fost nevoita sa-și inmormanteze mama, caci cea care i-a dat viața a pierit dupa o perioada lunga in care s-a luptat cu boala. Mesajul trist al sportivei la fix un an de la decesul celei care a nascut-o.

- Marina Almașan a facut un gest superb dupa moartea lui Victor Socaciu, tatal fiului ei. Vedeta TV și regretatul artist au avut o casatorie frumoasa, insa terminata cu un scandal monstru. Ce a facut acum vedeta TV pentru fostul ei soț, vedeți in randurile de mai jos. Ce a facut Marina Almașan pentru…

- O vedeta din Romania vrea sa iși refaca viața. Aceasta este decisa sa mai dea o șansa iubirii, la 4 ani de la decesul soțului ei. Tragedia din familia sa a ținut-o departe de ganduri pozitive și a hotarat pentru o vreme sa nu mai cunoasca pe nimeni. Iata ca timpul a trecut, iar ranile […] The post Vedeta…