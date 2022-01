Carmen Tănase a vorbit despre situația ei financiară. Cum se descurcă cu banii actrița: „Cu greu, dar mai aveam ceva deoparte, târâș așa” Carmen Tanase e una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania. Joaca in seriale de televiziune, dar, mai ales, in piese de teatru. In ultima perioada, și cariera ei a fost afectata din cauza pandemiei, la fel și veniturile sale, a fost nevoita sa traiasca din economii. In varsta de 61 de ani, Carmen Tanase nu a mai aparut in așa de multe spectacole ca anii trecuți, mai puține piese de teatru au fost puse acum in scena din cauza pandemiei. Intr-un interviu pentru click.ro, ea a fost intrebata cum se descurca cu veniturile obținute din activitatea ei la teatru. „Cu greu, dar mai aveam ceva deoparte,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

