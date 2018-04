Carmen Stanescu a trecut in neființa, joi (12 aprilie), la varsta de 92 de ani. Marea actrița a fost inmormantata sambara (14 aprilie), cu onoruri militare, la la Cimitirul Reinvierea din Capitala. Inaintea inhumarii, trupul veteranei teatrului romanesc a fost depus, sambata dimineața, in foaierul Salii Mari a Teatrului Național I.L. Caragiale din București. Carmen Stanescu a […] The post Carmen Stanescu, inmormantata cu onoruri militare! Soțul ei, impietrit de durere la capataiul actriței appeared first on Cancan.ro .