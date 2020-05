Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Servicul Judetean de Ambulanta Olt, dupa ce o asistenta medicala a fost diagnosticata cu COVID-19. Femeia a intrat in contact cu 50 de colegi. Oamenii au fost nevoiti sa intre in izolare la domiciliu. Pana acum 2.625 de cadre medicale si personal auxiliar au fost infectate cu noul virus.

- Situație dificila pentru Carmen Simionescu. Fiica lui Adrian Minune a ajuns de urgența la spital cu fetița ei, Sofia, iar ambele sunt acum internate. Au fost testate pentru COVID-19 și nu au voie sa nu primeasca nicio vizita.

- Pentru mulți, un motiv in plus de stres pe perioada pandemiei este nesiguranța. Cum se știe bine ca pot exista oameni purtatori ai noului coronavirus, insa fara simptome, sunt destui cei care pot fi infectați cu COVID-19 și nici macar sa aiba habar de acest fapt.

- Fatih Terim, antrenorul lui Florin Andone de la Galatasaray, in varsta de 66 de ani, ataca autoritațile dupa meciul cu Beșiktaș (0-0) pentru ca nu opresc fotbalul. Astazi, și el are coronavirus. Duminica, 15 martie, fotbalul turc era printre ultimele care nu se oprisera in Europa, intr-un moment cand…

- Intr-un alt clip, tanara de 36 de ani, care are o afecțiune cardiaca, tușește in mod repetat și se lupta sa respire, in timp ce ii roaga oamenii sa se autoizoleze și sa urmeze orientarile de distanțare sociala. "Cred ca e foarte rau. Nu cred ca oamenii și-au dat seama cat de grav este. De…

- Cei doi sunt internați in Spitalul de boli infecțioase din Timișoara. „Dupa cele mai lungi zile din viața mea si a Laurei a venit si vestea cea mare... The post Și primarul Devei și fiica acestuia, teste negative la coronavirus. Cei doi sunt internați in Spitalul de boli infecțioase din Timișoara appeared…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a fost testat negativ pentru SARS-CoV-2, iar in Bulgaria numarul total al cazurilor de infectare cu acest coronavirus a ajuns la 62, a anuntat luni seara seful celulei de criza a guvernului bulgar pentru gestionarea crizei cauzate de epidemia COVID-19, generalul-maior…

- In prezent, testarea pentru coronavirus se desfasoara in doua spitale din Bucuresti, precum si la Cluj, Timisoara, Craiova, Iasi, Constanta si Brasov, unde exista cate un aparat PCR, care aplica o metoda biochimica de sinteza numita reactie de polimerizare in lant. Testarea dureaza insa 3-4 ore. Nelu…