Carmen Șatran, studenta criminală din Timișoara, eliberată condiționat. Cum justifică magistrații hotărârea Carmen Șatran, tanara care a ucis și tranșat un barbat intr-un camin al Facultații de Medicina din Timișoara, a fost eliberata din inchisoare. Judecatorii au decis sa o elibereze condiționat pe Carmen Șatran, aflata dupa gratii din anul 2009. Ea a fost condamnata la 19 ani și 8 luni de inchisoare dupa ce, impreuna cu […] The post Carmen Șatran, studenta criminala din Timișoara, eliberata condiționat. Cum justifica magistrații hotararea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

