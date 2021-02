Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor a avut parte de o surpriza de proporții din partea unui iubit misterios, pe care insa nu dorește sa il arate lumii. Vedeta a dezvaluit pe rețelele de socializare motivul pentru care relația ei ramane un secret.

- Delia și Razvan Munteanu sunt casatoriți de aproape 10 ani și formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz. Inainte ca Delia și Razvan sa se cunoasca, in anul 2004, managerul a format un cuplu cu Andreea Marin, lucru mai puțin știut de fani. Recent, Delia a dezvaluit ce parere…

- Ce se intampla in divorțul Oanei Roman? Care este relația pe care o are acum vedeta de televiziune cu tatal copilului sau? In ce termeni mai sunt foștii soți acum, la luni bune dupa desparțire? Divorț Oana Roman și Marius Elisei: care e relația de acum dintre foștii parteneri? Oana Roman a depus actele…

- Filippo Inzaghi (47 de ani), antrenorul lui Benevento, are succes și in viața personala, nu doar in Serie A. Presa din Italia scrie ca fostul fotbalist are o relație cu una dintre cele mai frumoase femei din Peninsula. Antrenorul ar avea o relație lui Angela Robusti, dar cei doi sunt foarte discreți…

- Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei baieți ai sai s-au desparțit dupa o relație de 25 de ani. Cei doi nu au fost casatoriți, iar in momentul in care interpretul a parasit casa in care a locuit cu familia lui, a evitat sa dea detalii despre motivele care au dus la ruptura. Acum, acesta a confirmat…

- Cristina Cioran a anunțat zilele trecute ca s-a desparțit deTraian Vaduva, dupa o relație de 10 ani. Acum, actrița a dezvaluit ca are dejao alta relație și deși nu formeaza un cuplu de mult timp, ea și Alex locuiescdeja impreuna. „Niciodata nu a fost vorba de casatorie. Poate ca acesta a fost motivul…

- Relatia primarului general al Capitalei cu Guvernul si cu PNL este una foarte corecta, iar consilierii generali vor sustine proiectele lui Nicusor Dan, "care are nevoie de sprijin pentru a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti", a declarat joi presedintele PNL Bucuresti, Violeta…

- Dupa o relatie ratata cu miliardarul Hassan Jameel, Rihanna are un nou iubit celebru. Se cunoaste cu el din 2013 iar acum formeaza un cuplu. Cum au fost surprinsi cei doi indragostiti de curand?! Rihanna iubeste din nou Timp de trei ani, cantareata din Barbados a avut o relatie cu miliardarul Hassan…