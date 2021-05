Stiri pe aceeasi tema

- Fata se numea Carmen Macovei si avea 19 ani. Ea era studenta in primul an la Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi". Cei care au cunoscut-o sunt socati de vestea mortii ei. Iata ce au scris apropiatii pe retelele de socializare:…

- O tanara studenta, in varsta de 23 de ani, a fost gasita moarta intr-un camin din Iasi. Politistii sositi la fata locului nu au gasit urme de violenta pe trupul fetei, insa iau in considerare atat suicidul, cat si o posibila crima, informeaza publicatia locala Buna Ziua Iasi . Tanara studenta in varsta…

