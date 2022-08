Stiri pe aceeasi tema

- Mai multa lume a speculat ca Anamaria Prodan se afla intr-o relație cu un barbat din Emiratele Arabe Unite, dupa ce mai multe fotografii au aparut cu cei doi pe rețelele de socializare. Vedeta a clarificat recent situația despre presupusul ei iubit. Primele declarații ale Anamariei Prodan despre noua…

- Raluca Badulescu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca divorțeaza de Florin, dupa 13 ani de relație. Șocul a fost și mai mare atunci cand, la scurt timp dupa desparțire, vedeta a intrat intr-o noua relație cu un barbat mai tanar decat la cu 20 de ani. Dupa schimbarea majora…

- Otilia Bilionera demonteaza ideea ca nu exista prietenie dupa relație și a dezvaluit ca fostul logodnic ii este acum cel mai bun prieten. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca de fiecare data cand apare un admirator in viața ei se sfatuiește cu fostul ei iubit.

- Andreea Marin și Ștefan Banica jr. au fost casatoriți din anul 2006 pana in 2013. Rodul iubirii lor e fiica Violeta, care acum are 14 ani. Intr-un interviu, vedeta a spus ca are o relație buna cu fostul soț de dragul copilului lor. Invitata in podcastul de pe Youtube al Ilincai Vandici, Andreea Marin…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate doamne din showbizzul romanesc. Foarte discreta și bine calculata, vedeta nu a dat niciodata prea multe detalii despre relația ei cu Adrian Brancoveanu. Cei doi se iubesc de 5 ani și par sa fie foarte fericiți impreuna. Deși se iubesc mult și se ințeleg…

- Doinița Oancea are un nou iubit și a fost surpriza cand se saruta cu el in parcarea unui mall din Capitala, scrie mediaflux.ro. Actrița nu a ezitat sa aiba gesturi tandre in vazul tuturor.La inceputul anului trecut, Doinița Oancea s-a desparțit de barbatul cu care a avut o relație timp de 5 ani și care…

- Sore nu mai formeaza un cuplu cu tatal fiicei sale, Mircea Julean, alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de opt ani de zile. Vedeta insași a fost cea care a dat vestea fanilor, cu puțin timp in urma. Este sezonul desparțirilor in showbiz! Sore și partenerul ei, Mircea Julean,…