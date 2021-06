Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Negoița nu-și mai ascunde iubitul. Fosta soție a milionarului Ionuț Negoița, candva patron la FC Dinamo, nu este om de afaceri ca precedentul, ci secretar de stat la Ministerul Muncii. Este vorba de penelistul Catalin Boboc, in varsta de 45 ani, fost prefect de Braila. La 10 ani de la divorțul…

- Daiana Anghel și soțul ei, Sorin Gonțea, au facut pasul cel mare. Cei doi s-au casatorit religios seara trecuta și au facut o nunta desprinsa parca din povești. Așa cum era de așteptat, de la eveniment nu au lipsit numele mari din showbiz, cum ar fi Cristina Ich, cea care de altfel a și prins buchetul.…

- Aida Parascan, caștigatoarea „MasterChef”, anunța in urma cu o luna, ca va deveni mama pentru a patra oara. Din pacate, astazi, aceasta a dat o veste trista pe contul de socializare. Fosta concurenta de la Pro TV a pierdut sarcina.„Au trecut 5 luni in care am trecut prin toate starile prin care trece…

- Flavia Mihașan, fosta asistenta de la emisiunea ‘Neatza cu Razvan și Dani’ a nascut! Frumoasa blondina a adus pe lume un bebeluș perfect sanatos și traiește cele mai frumoase clipe. Vedeta a decis sa ofere și primele imagini fanilor de pe rețelele de socializare, astfel ca toata lumea s-a emoționat…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca rezultatul concursurilor privind sefia caselor judetene de asigurari de sanatate ne ”loveste pe toti”, intrucat ”5 din toata sefimea caselor judetene de sanatate din Romania au promovat”. ”Sefi le-a placut sa fie, considerau ca merita, pun…