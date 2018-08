Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea facuta de partidele din opozitie pentru convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara a fost respinsa in sedinta Biroului Permanent care a avut loc luni, pe motiv ca nu intruneste toate prevederile legale si regulamentare, nefiind insotita de un proiect de hotarare care sa contina…

- Cererea Opoziției de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților a fost respinsa in Biroul Permanent al forului, reprezentanții puterii susținand ca solicitarea nu intrunește prevederile legale. Opozitia pregatise o motiune simpla impotriva ministrului de interne, proiectul de realizare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, luni seara, ca s-a bazat pe prevederile legale atunci nu a fost de acord cu solicitarea fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi catre CSAT prin care cerea sa beneficieze in continuare de protectia SPP, precizand ca ministerul pe care il…

- De aceasta data este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție. In textul sesizarii, remarcam urmatoarea precizare: ”In plus, din stenograma ședinței Biroului permanent al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis ar fi avut loc la solicitarea Bruxelles-ului.

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, susține ca acuzațiile de abuz în serviciu nu trebuie sa se termine cu un dosar penal. ”Vrem sa închidem odata aceasta definitie a abuzului în serviciu pentru ca prea s-au întâmplat…

- Biroul permanent al Camerei a decis, miercuri, ca sesiunea extraordinara a Camerei Deputatilor sa fie convocata in perioada 2-19 iulie. Potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea, sesiunea extraodinara va fi convocata pentru a se adopta modificarile la Codurile penale. Si Codul administrativ, un proiect…

- ”Domnul Tariceanu propune ca BPR sa mandateze Secretariatul general sa ia masuri extrem de severe in ce priveste accesul in institutie. (...) Avem nevoie de o institutie libera, nu vreau sa se transforme in unitate militara”, a afirmat Tomac.Liderul PMP a spus ca presedintele Senatului…