Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei, ar urma sa iși susțina cursurile și luni, in ziua in care majoritatea cadrelor didactice se vor afla in greva. Aceasta preda limba engleza la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Sibiu.Directorul instituției de invațamant, Gabriel Negrea, susține ca…

- Și universitațile se alatura grevei naționale ce urmeaza a fi declanșate in școli și licee din 22 mai. „Incepe sesiunea in 2 saptamani. Este foarte posibil sa avem examene anulate sau amanate. Ne cerem scuze studenților și parinților”, a anunțat președintele Alma Mater, Anton Hadar. „Alma Mater va…

- Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat, marti, ca vor declansa greva generala din 22 mai. Ea va fi precedata de o greva de avertisment, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00. Liderii sindicali au facut apel la parinți sa-și țina copiii acasa. „Fac un apel catre parinți sa ințeleaga…

- Trei copii din Cisnadie, judetul Sibiu, au ajuns la spital, marti, dupa ce casa in care locuiesc a fost cuprinsa de un incendiu. O fetita si un baiat, de 7 si 9 ani, au fost intoxicati un fum. O adolescenta de 15 ani a suferit atac de panica. ”ISU Sibiu a intervenit de urgenta in […] The post Trei copii…

- Functionarii din mai multe prefecturi din tara se afla in greva luni, ei reclamand nivelul salarizarii, pe care o considera mica in comparatie cu alte functii publice. ”Functionarii publici si personalul contractual din institutiile prefectului din tara, declara greva generala in data de 10 aprilie…

- Dupa un turneu intens in Asia unde a vizitat Tokio și Singapore, Klaus Iohannis se afla in perioada 18-21 martie 2023, in Emiratele Arabe Unite unde va vizita Abu Dhabi și Dubai. Domnia sa si-a inceput vizita oficiala cu depunerea unei coroane la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat Al Karama, apoi…

- Grevele nationale au inceput joi in Grecia, cu angajati din transporturi care s-au alaturat valului de furie publica fata de problemele sistemice care au condus la recenta catastrofa feroviara in care si-au pierdut viata 57 de persoane, relateaza DPA. Pentru prima data, toate zborurile interne si internationale…

- Armata Romana va construi patru centre militare pentru tratarea raniților de pe front. Este vorba despre pavilioane ce vor fi ridicate in cadrul spitalelor militare din Brașov, Sibiu, Craiova și Pitești. Aceste pavilioane presupun investiții foarte mari care vor fi facute in perioada urmatoare pentru…