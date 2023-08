Stiri pe aceeasi tema

- Sotia presedintelui Iohannis, Carmen, si-a actualizat duminica seara fotografia de profil pe contul oficial de Facebook.Sotia presedintelui apare pe Varful Moldoveanu, tinand in mana steagul Romaniei.Carmen Iohannis, imbracata in geaca si pantaloni lungi, sambeste, iar in fundal, cu spatele la cel care…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, a publicat, duminica seara, o fotografie facuta pe Varful Moldoveanu, situat in Munții Fagaraș, județul Argeș, la altitudinea de 2.544 metri.Carmen Iohannis a postat fotografia pe pagina sa de Facebook. Ea ține in maini tricolorul arborat pe Varful Moldoveanu.…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen, a postat duminica seara, 6 august, o noua fotografie de profil pe Facebook. Ea s-a fotografiat pe Varful Moldoveanu, tinand in mana steagul Romaniei, iar in fundalul imaginii pare a fi presedintele Iohannis care sta de vorba cu mai multe persoane.Carmen Iohannis…

- Fotografia unui cioban din Marginimea Sibiului, considerata leaganul ciobanilor din Romania, realizata pe insula Ellis, in 1906, a starnit puternice amintiri și dezbateri pe un gru8p de Facebook, dedicat fotografiilor istorice.Pe Insula Ellis, din New York, era locul in care ajungeau vapoarele cu emigranți.…

- Soția președintelui Carmen Iohannis a purtat, sambata, in Germania, unde președintelui Klaus Iohannis i s-a decernat un premiu, bijuterii in valoare de aproximativ 50 de mii de lei (10 mii de euro) din colecția Grace Diamonds al companiei Malvensky.Citește și: Carmen Iohannis defileaza cu un colier…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, in anul fiscal incheiat, un venit de peste 180.000 de lei si suma de 200.000 de lei in contul bancar, mai multe decat in anul precedent, potrivit celei mai recente declaratii de avere. Sotia acestuia, Carmen Iohannis, a obtinut venituri de peste 41.000 de lei ca profesor…

- GREVA GENERALA: Soția președintelui Iohannis NU a participat la greva de astazi. Cum a ales Carmen Iohannis sa predea GREVA GENERALA: Soția președintelui Iohannis NU a participat la greva de astazi. Cum a ales Carmen Iohannis sa predea Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, nu a participat…

- Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la Colegiul național "Gheorghe Lazar", nu este membru de sindicat, și și-ar fi aratat disponibilitatea de a continua sa mearga la școala, potrivit surselor citate de Turnul Sfatului. ”In momentul de fața am inceput o consultare directa a colegilor și sunt…