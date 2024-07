Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, dar si a receptia oferita de Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, cu acest prilej. De asemenea, seful statului va fi prezent, joi, la inaugurarea Casei Romaniei, la Ambasada Romaniei…

- Prima doamna a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost interogata de procurori cu privire la acuzatiile de manipulare a actiunilor si de coruptie legate de o geanta de lux. Interogatoriul, care a durat 12 ore, a venit in contextul in care opozitia a solicitat o ancheta speciala asupra primei doamne pentru…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Primaria orașului Zlatna, din județul Alba, a anunțat ca este posibil sa avarieze accidental o conducta de apa. Drept urmare, reprezentanții administrației locale transmit ca apa potabila ar putea fi intrerupta, iar ulterior, la robinete va curge apa tulbure. ”Va informam ca in cursul zilelor urmatoare,…

- Klaus Iohannis a fost unul dintre puținii șefi de state din regiune care au lipsit de la Summit-ul de pace din Elveția, dedicat Ucrainei, deși agenda sa nu era ocupata pentru acest week-end așa cum arata site-ul Presidency. Conform agendei prezidențiale, saptamana trecuta, Klaus Iohannis a participat…

- Prima Doamna a Romaniei a mers singura la vot, duminica, in jurul orelor pranzului, in Sibiu. Carmen Iohannis s-a prezentat singura la vot, in Sibiu. „Astazi am votat pentru o administrație locala performanta și pentru o Europa unita. Va doresc o duminica frumoasa și va invit pe toți la vot. E foarte…

- Europa se pregatește pentru prima perioada de vreme calda din aceasta vara, in timp ce Germania și țarile nordice vor avea temperaturi neobișnuit de ridicate saptamana viitoare. Riscul de valuri de caldura la Jocurile Olimpice de la Paris i-a facut pe organizatori sa se ingrijoreze in privința siguranței…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un atelier de tamplarie din Aiud, județul Alba. Flacarile s-au extins la o locuința, la o pensiune și un restaurant. Zeci de persoane au fost evacuate. „La sosirea echipelor de intervenție, la locul producerii incendiului, acesta se…