- Lumea modei este in doliu! Indragitul creator de moda, Stephan Pelger a ales sa-și puna capat zilelor. Barbatul, in varsta de 44 de ani a fost gasit mort fara suflare in propria locuința, in cursul zilei de joi. Vestea morții sale a starnit un val de tristețe publica. Foarte mulți se intreaba cand va…

- Vestea ca Stephan Pelger s-a stins din viața a șocat intreaga lume mondena. Ei bine, in urma decesului celor care l-au cunoscut inca nu le vine sa creada ca celebrul designer a murit. In aceste momente, trupul neinsuflețit al creatorului de moda se afla inca la INML. Care este motivul pentru care acesta…

- Carmen Iohannis reușește sa atraga atenția prin ținutele ei. O buna parte dintre ele sunt create in colaborare cu anumiți designeri. Printre ei se numara și designerul Stephan Pelger, care i-a facut o mulțime de rochii lui Carmen Iohannis. Potrivit acestuia, cei doi se ințeleg bine. Insa, uneori, prima…

- "Doamne, Dumnezeule! Cat de mica este distanta intre a fi si a nu fi, intre a fi fericit si implinit si a fi singur si neințeles! Depresia ucide si de aceea trebuie sa fim atenți la oamenii din jurul nostru. Aseara la VIVA am purtat creația lui si l-am etichetat, dar nu este una recenta si nu l-am m-ai vazut de…

- Un șofer din Bacau a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins conducand beat de doua ori, in trei zile.Polițiștii din Onesti au prins, pe 1 iunie noaptea, un barbat de 33 de ani, din Targu-Ocna, care conducea in comuna Pirgaresti și mirosea a alcool, scrie Mediafax. CITESTE SI Fostul primar…

- Stephan Pelger a murit. Designerul roman in varsta de 43 de ani a fost gasit decedat in atelierul sau din Sectorul 2 din Capitala. Acum s-a aflat care era relatia pe care Stephan Pelger o avea cu Razvan Ciobanu, alt regretat designer. „O atitudine ciudata”. Ce spunea designerul de moda la ultima aparitie…

- Stephan Pelger a murit la 44 de ani, iar cei care l-au cunoscut spun ca in ultima perioada se confrunta cu depresia. In urma cu doua zile, celebrul designer a postat un mesaj prin care da de ințeles ca ii este simte lipsa tatalui sau, peste care nu a putut trece vreodata.

- Jean-Baptiste Trogneux, care este nepotul primei doamne a Franței, Brigitte Macron, a fost batut, luni seara, la Amiens, de un grup de protestatari care erau cu atat mai nervoși cu cat tocmai urmarisera la televizor un interviu al președintelui Franței.