Apariție controversata a lui Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei. Aceasta a purtat bijuterii in valoare de peste 12.000 de euro la un eveniment desfașurat in Germania. Alaturi de ea s-a aflat și președintele Iohannis. Mai nou, soția președintelui Romaniei pozeaza și face reclama la o companie de bijuterii și ceasuri. Și, ca un influencer ce se respecta, „Prima doamna“ știe exact cum sa stea la cadru astfel incat produsele pe care le promoveaza sa iasa in evidența. Drept dovada stau imaginile postate pe pagina de FB de respectiva companie. „Suntem mandri sa cream piese atemporale care…