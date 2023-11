Stiri pe aceeasi tema

- Rocsana Contraș este unul dintre cei mai activi oameni ai județului, și nu numai, cand vine vorba despre ajutat persoanele nevoiașe. Nu de puține ori, Rocsana a fost membru activ sau chiar inițiatorul diverselor acțiuni de caritate pe care le-a relatat presa, inclusiv TurdaNews. Site-ul nostru a realizat…

- Prima doamna, Carmen Iohannis, iubește bucataria franțuzeasca, dar se descurca de minune și atunci cand trebuie sa pregateasca preparate tradiționale, ciorba de perișoare fiind preferata sa. Despre prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, se știu destul de puține detalii in ceea ce privește viața personala…

- Despre prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, se știu destul de puține detalii in ceea ce privește viața personala și preferințele acesteia.O femeie discreta, soția președintelui Klaus Iohannis a preferat intotdeauna sa nu se expuna mai mult decat este necesar, tocmai de aceea chiar și cele mai banale…

- Ultimul sezon The Crown, gata de lansare. Cele mai recente imagini! Serialul The Crown, care spune povestea Casei Regale a Marii Britanii, ajunge la final odata cu sezonul șase. Ultimul sezon al indragitei serii se lanseaza pe Netflix in mai puțin de o luna. Acest sezon va fi imparțit in doua parți.…

- Carmen Iohannis s-a invoit de la ore, marti si miercuri, ca sa plece in SUA impreuna cu Klaus Iohannis, iar colegii ei de la Colegiul National “Gheorghe Lazar” ii tin locul, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, profesorul Constantin Dinca, potrivit oradesibiu.ro.…

- Imagini inedite cu președintele Romaniei au aparut recent in mediul online. Ce facea Klaus Ioahnnis in București, in timp ce soția sa participa la deschiderea noului an școlar la liceul din Sibiu la care preda. Ce a transmis Carmen Iohannis la inceputul noului an școlar De la caștigarea primului mandat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferința de presa, vineri, dupa o vizita in Delta Dunarii, ca a vizitat zona lacustra Somova-Parcheș, impreuna cu prima doamna, Carmen Iohannis. 1 septembrie este Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunarii, iar șeful statului a spus ca a vorbit cu autoritațile…

- Poate ca v-ați obișnuit cu gafele vestimentare ale Primei Doamne! Nu-i bai, mai e timp sa incerce. Nu ca ne-am pricepe, nu pretindem, dar cand vine vorba de personalitate stilistica devenim curioși. Pe numele sau Catalin Raul Eneche, el este creator de moda, a studiat la Berlin, de unde și porecla……