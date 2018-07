Cunoscuta mai intai in Statele Unite ale Americii și abia mai apoi in Romania, Carmen Harra, in varsta de 63 de ani, recunoaște ca a plecat peste Ocean cu 80 de dolari in buzunar și mult curaj in suflet, fara sa știe ce o așteapta.

"Am plecat in SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis ca vad eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietena, o rochița și o pijama. Dar am ajuns cu 40 de dolari, in cateva saptamani aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am razbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!", a dezvaluit Carmen Harra.

Aceasta…