Carmen Harra se teme de posibilitatea apariției unui nou virus! Pe cine crede că ar afecta? Totuși, Carmen Harra a menționat ca in viitor va fi un nou virus destul de contagios care va afecta in primul rand copiii, motiv pentru care micuții ar trebui sa fie protejați in perioada urmatoare.„Ne paște un virus?! Da, dar nu COVID. Un alt tip de virus va aparea in viitor, dar nu anul acesta. Eu zic sa nu ne speriem atat de mult. Raman la parerea ca COVID-ul este totuși pe cale de a ieși din sistem sau devine una din afecțiunile cu care te poți confrunta, dar care devine vindecabila.Partea proasta este ca acest virus nou ii afecteaza pe cei mici, noi am vrea ca cei mici sa creasca sanatos… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

