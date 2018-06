Carmen Harra nu are vesti tocmai bune pentru 2018. Dupa moartea Regelui Mihai, previziune care a socat o lume intreaga, Carmen Harra continua seria dezvaluirilor socante. Astfel, celebra prezicatoare sustine ca vom parte si de evenimente care ne vor marca.



Intr-o interventie la un post de televiziune, Carmen Harra a spus ca in anul 2018 vom avea parte de pierderi dureroase. Important de adus in evidenta este sfarsitul anului, atunci cand, potrivit lui Carmen Harra, vom avea parte de o criza economica neasteptata.Carmen Harra nu are vesti tocmai bune pentru 2018. Dupa moartea Regelui…