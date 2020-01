Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat LEGE! Vezi care sunt romanii ce vor fi RECRUTATI ! Armata va fi OBLIGATORIE pentru ei Perspectiva unui razboi intre Statele Unite ale Americii și Iranul a creat destul de multa panica și in randul Romaniei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- O scadere a Produsului Intern Brut in Statele Unite ale Americii, cel putin in primul trimestru din 2020, si un efect de domino asupra companiilor auxiliare, acestea sunt unele dintre consecintele pe care expertii le preconizeaza dupa istorica decizie a Boeing de a opri temporar fabricarea avioanelor…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a ramas șocata in momentul in care a observat faptul ca 37 de milioane de dolari i-au fost transferați in cont, de catre o banca. Imediat dupa șoc, aceasta a decis ce are de gand sa faca cu banii.

- Incident straniu pe strazile din Florida, Statele Unite ale Americii! Un caine a fost filmat in timp ce conducea mașina stapanului sau. Animalul de companie a reușit sa apese pe schimbatorul de viteze in poziția marșarier.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca armistitiul negociat de Statele Unite ale Americii cu Turcia nu este o incetare a focului reala, ci o "capitulare" ceruta kurzilor, relateaza AFP si Reuters. "Situatia este destul de evidenta. Aceasta pretinsa 'incetare…

- Situatia din nordul Siriei devine dramatica. SUA îsi retrag toti militarii pentru ca risca sa se trezeasca între doua focuri. Statele Unite sunt pregatite sa evacueze aproximativ 1.