Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, dupa ce Parlamentul a adoptat rectificarea bugetara cu amendamente, ca ”iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce am depasit-o”. In legatura cu dublarea alocatiilor, Orban a afirmat: ”PNL din 2004 e singurul…

- Rectificarea bugetara adoptata marti de Parlament, cu modificarea ce vizeaza cresterea pensiilor cu 40%, vor duce Romania intr-o noua criza economica, sustin reprezentantii USR, care adauga ca „ipocrizia de astazi a PSD va insemna pentru romani fie taxe mai mari ori mai multe

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca actuala guvernare PNL va arunca Romania intr-o noua criza economica. Ioan Stan a ținut sa prezinte cifrele pe care Guvernul PNL vrea sa le ascunda romanilor. „Daca romanii ar cunoaște aceste cifre, ar vedea cat se poate de clar ...

- Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a declarat vineri ca Romania nu este intr-o criza economica mai mare decat cea in care se afla Europa sau SUA și ca nu avem o cadere a monedei naționale.

- Florin Chițu a subliniat ca, în pofida contextului economic global dificil, Guvernul a reușit creșterea pensiilor pe lânga cea a alocațiilor. „Înca din primul moment am spus ca vom crește pensiile în 2020 și astazi trebuie sa…

- Potrivit aceastuia, Guvernul Orban nu va majora pensiile cu 40%, așa cum prevede legea. Totuși, Florin Cițu explica situația dintr-un alt punct de vedere. acesta anunța ca se va acorda o creștere care este cea mai mare suma din istorie. De cealalta parte, ministrul precizeaza sume sau procente, insa…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Florin Cițu susține ca toate țarile vor fi afectate, atat de criza sanitara, cat și de criza economica in urmatoarea perioada. „Scenariul de baza al BNR, revenire economica din trimestrul III al acestui an! Economia globala trece prin cea mai dura perioada din…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza sanitara…