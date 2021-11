Stiri pe aceeasi tema

- Vestea tragica despre moartea interpretului de muzica populara a inmarmurit pe toata lumea mai ales pe cei care nu cu mult timp in urma s-au intalnit cu marele artist. Mirela Vaida este cea care a facut marturisiri dureroase despre pierderea solistului. Iata cum a fost surprins in urma cu trei zile!

- Alina Pușcau a fost diagnosticata in urma cu trei zile cu noul coronavirus și de atunci a simțit ca viața ei este pusa in pericol. Inițial, Alina Pușcau a povestit pe rețelele de socializare ca este slabita, amețita, ca nu poate nici macar sa manance, iar ziua urmatoare a ajuns de urgența la spital.…

- Intr-un videoclip realizat saptamana trecuta, Shoulian a susținut ca poliția ar fi incercat sa-l otraveasca dupa ce a fost arestat in timpul unui protest recent impotriva pașaportului de vaccinare Green Pass. “Va spun, aceasta este o incercare de a ma lichida și, daca mi se intampla ceva, știți ca exact…

- La finele lui septembrie, Marcela Papaiani se pregateste de parastul de cinci ani al indragitului artist. Soția actorului spune ca simte ca acesta i-ar trimite mesaje din lumea de dincolo. Ce spune Marcela Papaiani despre mesajele raposatului soț. Cum ii simte prezența la 5 ani de la deces Marcela Papaiani,…

- Crima din Colentina a ingrozit o țara intreaga, mai ales ca timp de patru zile, criminalul a umblat liber prin Capitala. Fratele educatoarei ucise de soțul sau a rupt tacerea și a dezvaluit chinul pe care l-a suportat sora sa in timpul mariajului. Va avertizam ca urmeaza dezvaluiri cu puternic impact…

- Strabunica gemenilor morți in Ploiești face dezvaluiri cutremuratoare despre mama micuților, și o acuza pe Alina, prietena Andreei, ca ar fi neglijat copiii, deși se afla in aceeași camera cu ei in momentul incidentului. Femeia sufera cumplit, ea fiind alaturi de cei mici o buna parte din viața lor.