- Cinci noi decese provocate de COVID-19 au fost anunțate joi seara in Romania. Victimele au intre 45 și 66 de ani și sunt din Alba, Galați, Bacau și Iași. Deces 1152 - Barbat, 46 ani, județ...

- Ziarul Unirea Romania a depașit pragul de 1.000 de DECESE provocate de COVID-19: Alte 11 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 11 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 1002 Deces 992 Barbat, 77 ani, județ…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 6 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 357.Citește și: DOCUMENT Romania infectata de COVID-19, pe județe. Suceava ramane pe primul loc cu 1.733 de cazuri „Deces nr. 352 Barbat, 64 ani din județul Arad.Data…

- Continuam serialul poveștilor inedite cu mari actori pe scena buzoiana cu una dintre cele mai mari actrițe ale teatrului romanesc, regretata Tamara Buciuceanu. Celebra actrița a fost unul dintre „motoarele Teatrului G. Ciprian”, dupa cum spunea regizorul Razvan Dinca, fost director al teatrului buzoian…

- Cea mai recenta informare a Grupului de Comunicare Strategica arata un nou bilanț negru pentru Romania. 168 de oameni au pierdut batalia cu maladia cumplita. Printre ultimele decese inregistrate este și unul din județul Timiș. The post Barbat din Timiș, mort din cauza coronavirusului. Situația actualizata…

- Informare de presa Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 1815 infecții cu COVID-19 in țara, 206 de pacienți vindecați. 43 persoane au murit din cauza coronavirusului Raed Arafat a vorbit despre ultimul bilant al coronavirusului in Romania , pentru ora 20.00, declarand ca la aceasta ora sunt 1815 infecții cu COVID-19 in țara, 206 de…

- Un contractor extern al Parlamentului European, un barbat de 42 de ani, a incetat din viața in urma infecției cu coronavirus, a anunțat luni un purtator de cuvant al instituției, citat de AFP.Prima victima a coronavirusului in instituțiile europene de la Bruxelles este un angajat al Parlamentului UE,…