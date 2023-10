Carmen Harra anunță noi previziuni, contracost! Cât te costă să afli viziunile sale despre soarta omenirii în 2024 Pe fondul problemelor majore pe plan mondial, Carmen Hara vine cu propriile profeții, intr-o video conferința din ciclul celor care au imbogațit-o pe parapsiholoaga de origine romana. Duminica (17.00 ora Romaniei, 16.00 Europa de Vest și 10.00 SUA), Harra pe numele sau Carmen Mureșan), propune o conferința cu tema viitorului umanitații ”in anul karmic 2024”, pe o tema ce, cu siguranța ii va face pe mulți curioși dornici sa-și vada viitorul: ”Renaștere sau apocalipsa?” Profețiile despre viitorul omenirii ale fostei soliste ce a facut parte din cel mai de succes grup feminin al anilor ‘80, Trio… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

