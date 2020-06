Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit, iar anunțul a fost facut chiar de catre prezentatorul matinalului de la Antena 1, intr-un mesaj de adio postat pe conturile de socializare. Daca pana acum se credea ca Lidia Buble a fost cea care s-a desparțit de Razvan Simion, mai ales ca avea toate motivele…

- Razvan Simion a anunțat recent pe pagina sa de Instagram desparțirea de Lidia Buble, iar mesajul a devenit imediat viral. Fanii nu se așteptau la o asemenea veste și mulți s-au intrebat care a fost motivul separarii.

- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit, iar anunțul a fost facut chiar de catre prezentatorul matinalului de la Antena 1, intr-un mesaj de adio postat pe conturile de socializare. Lidia Buble și Razvan Simion au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de cinci ani, insa, iata ca aceasta a ajuns…

- Dupa mai multe speculații și zvonuri aparute in presa, Razvan Simion a decis sa fie onest cu fanii sai și a confirmat astfel desparțirea de Lidia Buble. Deși acest lucru s-a intamplat ieri, celebrul prezentator pare sa-și vrea deja iubita inapoi. Iata ce reacție a avut acesta pe rețelele de socializare!

- Gurile rele spun de ceva vreme ca iubirea dintre Razvan Simion și Lidia Buble s-ar fi risipit, dupa ce o roșcata și-ar fi bagat „coada” in relația lor. Nimic cert pana acum, mai ales ca niciunul nu a oferit vreo explicație in acest sens.

- Lidia Buble și Razvan Simion au devenit din ce in ce mai distanti in aceasta perioada. "Am venit ca sa am grija de tati și sa o ajut pe mama. Tata nu se simte bine de doua luni. Ei au avut grija de noi atația ani, iar acum este randul nostru", a explicat Lidia Buble de ce a ales sa se mute…

- Este cunoscut faptul ca Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasa și ca are mai mulți frați. Sora ei, Estera, este insa de o frumusețe rapitoare. De altfel, Lidia Buble a vorbit de mai multe ori despre familia ei și cei 11 frați ai sai, iar de Lorena, cea mai mica dintre surori, este extrem de […]…