- Siti Sarah Raisuddin, insarcinata in opt luni, a fost pusa in coma indusa pentru ca bebelușul ei sa poata fi adus pe lume prin intervenție chirurgicala, deoarece avea un nivel scazut de oxigen.Copilul a fost salvat, deși nu a apucat sa il țina in brațe. Soțul ei a spus ca a avut un ultim apel video…

- Actorul Ion Dichiseanu a murit in luna mai a acestui an, la varsta de 87 de ani, iar de atunci, viața Simonei Florescu s-a schimbat total. Chiar daca cei doi au divorțat cu ceva ani in urma, erau apropiați și petreceau mult timp impreuna. Artista nu poate trece peste dispariția actorului. Actorul Ion…

- Antonia se mandrește tare mult cu fetița sa din prima casatorie, Maya. Cantareața posteaza frecvent poze cu fiica ei, astfel ca ambele afișeaza un zambet larg pe buze de fiecare data, semn ca relația dintre cele doua este pe cat se poate de buna. Cu toate acestea, Antonia a muncit din greu pentru legatura…

- Luna trecuta Mihai Beuran și-a gasit sfarșitul in apele Jiului, la trei zile dupa cununia civila și cu foarte puțin timp inainte de a-și cunoaște fetița. Acum insa, in urma tragediei, Natalia, ramasa vaduva, pune sub semnul intrebarii cauza morții soțului ei. Tanara și soacra sa suspecteaza cateva persoane…

- Carmen Tanase, interpreta celebrului personaj Flacarica din telenovela „Inima de țigan”, traiește o drama de cand și-a pierdut soțul, cunoscutul critic de teatru Victor Parhon, in urma cu 21 de ani. Invitata in podcastul lui Catalin Maruța, marea actrița a facut dezvaluiri teribile despre casnicia cu…

- Simona Florescu, in varsta de 52 de ani, fosta soție a lui Ion Dichiseanu, a facut noi dezvaluiri, la o luna de la moartea actorului. Aceasta a marturisit ca trece printr-o perioada grea și nu poate trece peste dispariția celui care i-a fost aproape peste 23 de ani. Actorul a murit la varsta de 87 de…

- Ionela Moruțan și-a povestit drama la Acces Direct. Interpreta de muzica populara a facut marturii dureroase, cu lacrimi in ochi, despre moartea surorii ei, cea din urma pierzand lupta cu o boala nemiloasa. Cantareața a declarat ca de fiecare data cand se gandește la ea ii vine sa planga și ca și-ar…

- Carmen Tanase a ramas vaduva in anul 2000 atunci cand soțul ei s-a prapadit. Actrița impreuna cu partenerul ei de viața i-au dat naștere fiului lor, Tudor. Vedeta pare ca este o femeie implinita și fericita, insa cu toate acestea a marturisit ca are un mare regret și a povestit și despre motivul pentru…