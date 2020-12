Carmen Grebenișanu, în lacrimi la Pro TV. Ce a povestit în fața lui Cătălin Măruță Carmen Grebenișan a izbucnit in lacrimi la televizor. Invitata ”La Maruța”, sexy-bloggerita a povestit despre o etapa dificila a vieții sale, mai puțin cunoscuta fanilor ei. Carmen Grebenișan, in lacrimi la PRO TV. „Am invațat sa ma descurc singura” Invitata in platoul emisiunii ”La Maruța”, de la PRO TV, pentru a discuta despre cele mai […] The post Carmen Grebenișanu, in lacrimi la Pro TV. Ce a povestit in fața lui Catalin Maruța appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, Oana Zavoranu a lansat mai multe atacuri in mediul virtual, ce au ca țința persoane cunoscut de din showbiz. Printre acestea s-a numarat și Oana Roman, care, deși a fost jignita, a preferat sa nu ii dea replica vedetei. Acum insa, un lucru a deranjat-o enorm și este decisa sa acționeze…

- Gabriela Cristea are 45 de ani și este mama a doua fetițe superbe. Vedeta este casatorita cu Tavi Clonda și au o relație așa cum și-au dorit. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, prezentatoarea tv a marturisit ca și-ar mai fi dorit copii, insa din cauza varstei, nu se mai gandește la asta.„Chiar…

- Gabriela Cristea (45 de ani) și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), au impreuna doua fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani). Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Gabriela a avut-o alaturi pe fiica cea mare și a vorbit despre perioada de izolare impusa de pandemia…

- Gabriela Cristea (45 de ani) și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), au impreuna doua fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani). Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Gabriela a avut-o alaturi pe fiica cea mare și a vorbit despre perioada de izolare impusa de pandemia…

- Andra și Catalin Maruța au oferit publicului un moment amuzant, in cadrul emisiunii de la Pro TV. Totul a pornit de la un joc intre cei doi. Artista a dezvaluit cu cine și-ar lasa soțul pe o insula pustie. Invitata in cadrul emisiunii La Maruța, cantareața a demonstrat ca este foarte generoasa și a…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu au vrut sa ofere prea multe detalii, dar vedeta a spus ca i-a interzis afaceristului sa vorbeasca despre acest lucru. "Eu sunt purtatorul lui de cuvant și nu vrea sa spuna nimic. Nu vreau sa vorbesc despre asta ca se speculeaza prea mult. Nu ma intereseaza…

- Luna aceasta, Bianca Dragușanu a fost fotografiata de paparazzi cu vanatai. In urma apariției imaginilor in presa, s-a speculat ca vedeta ar fi fost batuta de iubitul ei, Alex Bodi. Bianca Dragușanu și Alex Bodi, prima apariție TV dupa zvonurile ca vedeta a fost batuta Invitați in platoul emisiunii…

- Rona Hartner susține cursuri motivaționale tinerilorafectați puternic de pandemia de coronavirus. Vedeta a fost invitata in cadrulemisiunii lui Catalin Maruța și a povestit ce activitați a avut in ultimaperioada, in Franța. „Mi-au fost trimiși de catre guvernul Franței. Este vorba despre tineri care…